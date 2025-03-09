Маск заявил, что без Starlink украинская линия обороны рухнет

Украинская линия обороны полностью рухнет в случае отключения ВСУ от доступа к системе спутникового интернета Starlink. Об этом заявил американский миллиардер и основатель компании SpaceX.

«Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», - цитирует его слова 360.ru.

Напомним, американские чиновники уже обсуждали возможное ограничение доступа Украины к Starlink в целях заключения сделки по редкоземельным ресурсам. Данный вопрос поднимался еще до скандальной встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Уже после публичной выволочки в Белом доме Соединенные Штаты приостановили военную помощь киевскому режиму, прекратили делиться разведданными и запретили доступ к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам.

В беседе со «Звездой» военный эксперт Роман Ромачев отметил, что ВСУ оказались отброшенными в прошлый век и стали фактически «одноглазыми».