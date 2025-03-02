Офис Нетаньяху предложил ХАМАС перемирие на период Рамадана и Песах

Израильские власти выразили согласие продлить сделку о прекращении огня в секторе Газа. Как заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, временное перемирие может продлиться на период мусульманского поста Рамадан и иудейского праздника Песах. Взамен Израиль хотел бы освобождения заложников.

Уточняется, что Нетаньяху и представители минобороны, включая главу ведомства, решили принять предложенный американской стороной план о временном прекращении огня.

«После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха», - пишет The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Со своей стороны радикальное палестинское движение ХАМАС не соглашается с этим предложением. Согласно предложенной Уиткоффом схеме, в первый день из палесттинского анклава должна быть освобождена половина как живых, так и умерших заложников. А затем необходимо вызволить всех оставшихся похищенных, как живых, так и погибших при достижении соглашения о постоянном прекращении огня.

Напомним, 27 февраля ХАМАС передало Красному Кресту тела четырех израильских заложников. Это произошло тихо и без церемоний, журналистов, а автомобили МККК отправились к контрольно-пропускному пункту «Керем-Шалом» на границе с Израилем.