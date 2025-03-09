США на G7 отвергли идею Канады о борьбе с обходом санкций против РФ

США отвергли идею председательствующей в G7 Канады создать группу по борьбе с обходом антироссийских ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент, страны, входящие в состав G7, работают над итоговым коммюнике встречи министров иностранных дел, которая пройдет в Квебеке на следующей неделе.

По данным информагентства, Вашингтон настаивает на ужесточении позиции против КНР и смягчении риторики против России. Из-за этого, в частности, в США заблокировали предложение Канады создать группу по устранению лазеек в антироссийских ограничениях, в том числе по борьбе с «теневым флотом» танкеров.

Также Соединенные Штаты планируют убрать из документа слово «санкции» по отношению к РФ и отказаться от антироссийской отсылки к боевым действиям на Украине.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность корректировки и адаптации потолка цен на российскую нефть. Считается, что такая мера подтолкнет Москву к мирным переговорам по украинскому вопросу.