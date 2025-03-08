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Bloomberg: США настаивают на смягчении формулировок к РФ в заявлении G7

Кроме того, США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая.
Ирина Егорова 2025-03-08 23:11:01
© Фото: Nino RatianiKeystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки настаивают на смягчении формулировок по отношению к России в будущем заявлении по итогам встречи глав МИД G7, сообщает Bloomberg.

США настаивали на удалении слова «санкции», а также избежать любых формулировок про ведение войны.

«США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая занялась бы так называемым теневым флотом нефтяных танкеров России», - говорится в публикации агентства.

Кроме того, США хотят усилить формулировки к Китаю.

Саммит министров иностранных дел пройдет в Канаде, которая в этом году председательствует в G7.

Ранее сообщалось, что страны G7 намерены отказаться от снижения потолка цен на нефть из РФ. Считается, что мера подтолкнет Москву к мирным переговорам по украинскому вопросу.

#Россия #сша #G7 #Канада #формулировки
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