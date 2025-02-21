Страны G7 намерены отказаться от снижения потолка цен на нефть из РФ

Страны G7 рассматривают возможность корректировки и адаптации потолка цен на российскую нефть - там хотят отказаться от призыва уменьшить потолок цен на топливо, сообщает Bloomberg. Считается, что мера подтолкнет Москву к мирным переговорам по украинскому вопросу.

Измененная версия коммюнике содержит в тексте не только призыв к отказу, но и более смягченные формулировки.

«Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте», — передает агентство.

Проект заявления был подготовлен еще 19 февраля, предполагается, что итоговый вариант будет опубликован 24 февраля. Уточняется, что неясно, насколько все страны «Большой семерки» поддерживают документ.

Также вопросы возникают по поводу того, как ужесточение или адаптация ограничения будет выглядеть на практике. Одним из вариантов может быть установление наиболее низкой цены.

За снижение цен на российскую нефть ранее выступали Польша, Эстония и Литва. В 2023 году на ресурс действовал потолок цен в 60 долларов за баррель - инициатива этих стран предлагала снизить его почти на 10 долларов. Тогда доходы России от продажи ресурса снизились бы примерно на 650 миллионов долларов в месяц.

Ровно год назад страны «Большой семерки» продолжили политику снижения доходов РФ от продажи энергетических ресурсов. По итогам саммита, страны-участники решили принимать меры для ужесточения и обеспечения соблюдения потолка цен на нефть.