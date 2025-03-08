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Неудачный запуск Starship нарушил график 240 авиарейсов в США

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что требует от SpaceX провести расследование инцидента с потерей корабля.
Владимир Рубанов 2025-03-08 03:05:14
© Фото: Х/SpaceXStarship

Произошедший накануне взрыв космического корабля SpaceX Starship повлиял примерно на 240 авиарейсов, сообщило Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Кроме того, из-за проблем с космическим мусором более двух десятков самолетов были вынуждены изменить маршрут полета.

В четверг FAA объявило о закрытии на вылет четырех аэропортов Флориды - Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич. Пауза продлилась примерно час.

Агентство сообщило, что в результате инцидента был задержан вылет 171 самолета, 28 рейсов были перенаправлены, а 40 воздушных рейсов были задержаны в среднем на 22 минуты. Средняя задержка 171 самолета составила 28 минут.

В четверг FAA заявило, что требует от SpaceX провести расследование инцидента с потерей корабля Starship.

Starship развалился в космосе вскоре после того, как начал неконтролируемо вращаться с отключенными двигателями. Видеоролики в социальных сетях показывают огненные обломки, проносящиеся по небу в сумерках около южной Флориды и Багамских островов.

Это второй провал испытания Starship в 2025 году. Основатель SpaceX Илон Маск назвал взрыв «незначительной неудачей».

«Прогресс измеряется временем. Следующий корабль будет готов через 4-6 недель», - написал Маск.

Ракетная система высотой 123 метра должна сыграть главную роль в планах Маска по отправке людей на Марс.

#космос #самолеты #взрыв #сша #илон маск #SpaceX #запуск #авиасообщение #Starship
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