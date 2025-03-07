Опубликовано видео падающих обломков корабля Starship

Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых можно заметить, как горящие обломки космического корабля Starship, напоминающие кометы, падают на землю.

Из-за угрозы падения обломков в американском штате Флорида временно закрыли аэропорты. Об этом сообщает телеканал CBS News Miami.

По данным телеканала, международный аэропорт Майами закрыли в 18:42 по местному времени (02:42 мск). В качестве причины в сообщении был указан «инцидент с космическим запуском».

Агентство Reuters также сообщает, что закрыты аэропорты в городах Орландо и Палм-Бич того же штата.

Ранее представитель SpaceX сообщил о потере космического корабля Starship в ходе тестового полета. Этот запуск был восьмым по счету и вторым неудачным подряд.