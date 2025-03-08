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В США впервые за 15 лет провели казнь через расстрел

Заключенный сам предпочел быть расстрелянным, хотя мог выбрать смертельную инъекцию или электрический стул.
Владимир Рубанов 2025-03-08 03:44:18
© Фото: IMAGORÃ�diger WÃ�lk, Global Look Press

В США впервые за 15 лет провели казнь заключенного путем расстрела. Это подтвердили власти штата Южная Каролина.

Как говорится в заявлении департамента исправительных учреждений штата, был приведен в исполнение смертный приговор Брэду Кейту Сигмону. Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек. Врач зафиксировал смерть заключенного.

Этот человек получил высшую меру наказания за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки. Потом он похитил ее саму, но через некоторое время девушка сбежала.

Перед казнью заключенному традиционно специально заказанный им обед. Он состоял из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая.

С 1976 года только трое осужденных в США были казнены через расстрел. Все три случая произошли в штате Юта. Последний расстрел провели в 2010 году.

При этом Сигмон сам предпочел быть расстрелянным. Согласно местным законам, он мог выбрать смертельную инъекцию или электрический стул.

Ранее сообщалось, что в Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет. Эта пауза была вызвана проблемами с поставкой смертельных инъекций.

#сша #расстрел #преступники #тюрьма #южная каролина #Смертная казнь
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