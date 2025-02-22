В США впервые за много лет казнят заключенного методом расстрела

Впервые за 15 лет в США казнят заключенного методом расстрела - такой способ осужденный в Южной Каролине Брэд Сигмон выбрал сам. Также у него был выбор между смертельной инъекцией и электрическим стулом, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Сама казнь запланирована на 7 марта. 67-летний заключенный Сигмон был осужден за убийство родителей своей бывшей девушки.

«Сигмона привяжут к стулу, наденут на голову капюшон и поставят мишень на сердце в камере смерти. Три добровольца будут стрелять в него через небольшое отверстие на расстоянии около 4,6 метра», - сообщает издание.

В июле 2024 года Верховный суд признал законной смертную казнь в американском штате Южная Каролина. Первая за 13 лет смертная казнь была осуществлена посредством смертельной инъекции. Осужденного казнили с помощью пентобарбитала, который обычно используют при усыплении домашних животных.

Также в США казнят заключенных с помощью азота. Впервые такой метод был применен в январе 2024 года на осужденном Кеннете Юджине Смите, обвиняемом за за заказное убийство в 1988 году. Смит уже пережил одну попытку умертвить его с помощью смертельной инъекции. Но тогда сотрудник не смог поставить ему капельницу.