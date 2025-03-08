Коллеги Петросяна ответили на сообщения о его госпитализации с кровотечением

Информация о госпитализации Евгения Петросяна никак не повлияла на график репетиций его шоу. По крайней мере, задействованные в нем артисты ничего не слышали об отмене концертов или корректировке гастрольного графика.

«Дело в том, что завтра с ним репетиция назначена. Я разговаривал с редактором. Петросян сказал, что будет репетиция. Я даже не паникую», - рассказал «Звезде» заслуженный артист РФ и куплетист Михаил Вашуков.

Актер эстрады и юморист Александр Морозов поделился информацией, что пару дней назад репетировал с Евгением Петросяном. Артист был здоров и хорошо себя чувствовал.

Ближайший концерт запланирован на понедельник, 10 марта в ДК «Россия» в городе Серпухов. В билетных кассах дворца «Звезде» сообщили, что выступление никто не отменял.

«Я ничего не могу сказать, билеты продаются. У нас никакой информации нет. Можно по факту прийти. Билеты есть, наверно, отменять ничего не будут. В крайнем случае, концерт пройдет без него. Там же заявлен не только он», - сказали в кассах ДК «Россия».

Бывшие коллеги Петросяна по шоу «Аншлаг» тоже не смогли прокомментировать информацию о его здоровье. Ведущая Регина Дубовицкая в разговоре со «Звездой» сообщила, что вообще не слышала ничего подобного.

«Я ничего не знаю, ничем не могу помочь», - сказала Дубовицкая.

Ранее сообщалось о госпитализации Евгения Петросяна в реанимацию Боткинской больницы с желудочно-кишечным кровотечением. Якобы артисту стало плохо утром 8 марта у себя дом в Москве. Более подробной информации о состоянии здоровья юмориста нет. Супруга Петросяна от комментариев отказалась.