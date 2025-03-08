Юморист Бандурин подтвердил информацию о госпитализации Петросяна

Заслуженный артист Российской Федерации Николай Бандурин подтвердил «Звезде» информацию о госпитализации Евгения Петросяна. До сих пор приходила противоречивая информация о состоянии здоровья известного артиста.

«Я подробностей еще не знаю, но мы позвонили телевизионщикам, которые занимаются съемками его передач, они вроде бы подтверждают», - рассказал Бандурин.

О госпитализации Петросяна в Боткинскую больницу стало известно сегодня утром. По информации Telegram-канала 112, у артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение.

Сообщается, что сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние, после чего можно будет говорить об операции.

У артиста плотный гастрольный график. Ранее в билетных кассах одной из концертных площадок «Звезде» не подтвердили перенос или отмену выступлений.