Spiegel: решение США о разведданных не коснулось переданных ФРГ Patriot

Решение США прекратить обмен разведданными с Украиной не коснулось систем вооружения, переданных Киеву Германией, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники в Бундесвере.

Речь идет о направленных Берлином американских ЗРК Patriot. По данным журнала, они и дальше могут обнаруживать и перехватывать приближающиеся ракеты и дроны, уточняет RT. Системы могут контролировать воздушное пространство благодаря встроенному высокочувствительному радару.

В Великобритании и Франции отметили, что будут продолжать обмениваться с Киевом разведданными, но признали, что американский отказ будет влиять на работу.

Напомним, на этой неделе администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно приостановить оказание военной помощи киевскому режиму, пока в Белом доме не увидят готовность Зеленского к мирным переговорам. Приказ Трампа также касался обмена данными разведки.