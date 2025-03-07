Габбард: заявления об отказе Европы от обмена данными вызывают смех

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в эфире Fox News, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном. По ее словам, такие идеи вызывают смех.

«Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются подорвать мирную миссию Трампа», - сказала Габбард.

Так директор Национальной разведки США прокомментировала сообщения о том, что Европа перестанет делиться разведданными с Вашингтоном.

Руководитель разведывательного сообщества предположила, что сейчас такие инициативы звучат от «людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны».

Габбард отметила, что недавно встречалась с представителями европейских разведструктур, которые заявили о намерении продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине после стычки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В том числе Киев перестал получать разведданные.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США примет решение о продолжении оборонной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру.