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Габбард: заявления об отказе Европы от обмена данными вызывают смех

Руководитель Национальной разведки США предположила, что такие инициативы исходят от «людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны».
Владимир Рубанов 2025-03-07 05:27:48
© Фото: Handout White House, Global Look Press

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила в эфире Fox News, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном. По ее словам, такие идеи вызывают смех.

«Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются подорвать мирную миссию Трампа», - сказала Габбард.

Так директор Национальной разведки США прокомментировала сообщения о том, что Европа перестанет делиться разведданными с Вашингтоном.

Руководитель разведывательного сообщества предположила, что сейчас такие инициативы звучат от «людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны».

Габбард отметила, что недавно встречалась с представителями европейских разведструктур, которые заявили о намерении продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине после стычки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В том числе Киев перестал получать разведданные.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США примет решение о продолжении оборонной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру.

#разведка #Украина #сша #Европа #обмен данными #Тулси Габбард #национальная разведка США
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