Хегсет: в США «воодушевлены увиденными знаками» из Киева

Президент США Дональд Трамп примет решение о продолжении оборонной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он сослался на заявление Трампа о том, что помощь приостановлена в ожидании приверженности к миру. По словам министра обороны, США следят за заявлениями из Киева и «воодушевлены увиденными знаками».

«В конце концов президент определит, но пока помощь на паузе», - сказал Хегсет.

Ранее министерство обороны США сообщило, что приостановило всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что решение касается и оружия, которое находится в пути.

В Госдепартаменте США заявили в четверг, что в Белом доме «с нетерпением» ждут возможности продвигаться вперед к урегулированию. Для этого президент и госсекретарь должны понять, что Зеленский настроен работать в этом направлении.