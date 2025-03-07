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Хегсет: в США «воодушевлены увиденными знаками» из Киева

Глава Пентагона рассказал, от чего зависит судьба дальнейшей военной помощи Украине.
Владимир Рубанов 2025-03-07 02:08:10
© Фото: Army Sgt. Sheena Scott, defense.gov

Президент США Дональд Трамп примет решение о продолжении оборонной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он сослался на заявление Трампа о том, что помощь приостановлена в ожидании приверженности к миру. По словам министра обороны, США следят за заявлениями из Киева и «воодушевлены увиденными знаками».

«В конце концов президент определит, но пока помощь на паузе», - сказал Хегсет.

Ранее министерство обороны США сообщило, что приостановило всю помощь Украине. Представитель Пентагона уточнил, что решение касается и оружия, которое находится в пути.

В Госдепартаменте США заявили в четверг, что в Белом доме «с нетерпением» ждут возможности продвигаться вперед к урегулированию. Для этого президент и госсекретарь должны понять, что Зеленский настроен работать в этом направлении.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Пентагон #поставки оружия #Пит Хегсет
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