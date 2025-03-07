В Европе зафиксировали рекордное снижение рождаемости с 1961 года

Снижение рождаемости в странах Европы в 2023 году достигло рекордного значения, пишет RT. В последний раз такие низкие цифры отмечались в 1961 году.

Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в 2023 году на свет появилось 3,67 млн детей, что на 5,4% ниже по сравнению с предыдущим годом.

«Средний индекс рождаемости в ЕС снизился до 1,38 ребенка на женщину фертильного возраста», — говорится в публикации.

Лидерами по низкой рождаемости стали такие страны-участницы ЕС - Мальта (1,06 детей на женщину), Испания и Литва. А вот женщины из Болгарии (1,81 детей на женщину), Франции и Венгрии показывали самый высокий коэффициент рождаемости в Евросоюзе.

Ранее проблемы с демографией в Европе отмечал и предприниматель Илон Маск, он считает, что из-за этой проблемы Европа находится на грани исчезновения.

Коэффиценнт рождаемости в России сопоставим с европейскими странами, за последний год он упал до 1,41%. По словам президента Путина, вопрос демографии является ключевым, как для нашей страны, так и для многих других государств. Песков подчеркнул, что низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации.

В Росстате предположили, что рождаемость в России будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти.