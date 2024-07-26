МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофически низким

Пресс-секретарь президента отметил, что коэффициент рождаемости находится на страшно низком уровне.
Сергей Лебедев 2024-07-26 10:43:47
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что наша страна является самой большой в мире по территории, но при этом ее население уменьшается.

«Он (коэффициент рождаемости. - Прим. ред.) у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Это катастрофически для будущего нации»‎, - сказал представитель Кремля на Фестивале новых медиа.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что рождаемость в нашей стране будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти. При этом естественная убыль населения сохранится до 2046 года.

По данным демографического прогноза, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.

К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших снизится до 1,828 миллиона человек.

#Россия #Кремль #Население #Дмитрий Песков #рождаемость #убыль
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 