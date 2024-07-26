Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофически низким

Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что наша страна является самой большой в мире по территории, но при этом ее население уменьшается.

«Он (коэффициент рождаемости. - Прим. ред.) у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Это катастрофически для будущего нации»‎, - сказал представитель Кремля на Фестивале новых медиа.

Напомним, ранее в Росстате сообщили, что рождаемость в нашей стране будет падать до 2027 года, после чего начнет медленно расти. При этом естественная убыль населения сохранится до 2046 года.

По данным демографического прогноза, в 2027 году число новорожденных составит чуть более 1,140 миллиона, при этом число умерших достигнет почти 1,844 миллиона. Таким образом, естественная убыль населения составит 703 тысячи человек.

К 2045 году ожидается, что число родившихся увеличится до 1,426 миллиона, а число умерших снизится до 1,828 миллиона человек.