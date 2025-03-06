Украинский конфликт можно быстро остановить, если оставить киевский режим без западной военной помощи. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро за две недели, прекратив поставки военной помощи. Мы согласны с такой оценкой», - сказала глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, на прошлой неделе в Белом доме произошла публичная перепалка между американским президентом Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. После нее отношения между США и Украиной значительно ухудшились.

Дошло до того, что Вашингтон остановил всю военную помощь Киеву. Также Соединенные Штаты прекратили обмен разведданными.

Не исключено, что помощь может возобновиться, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому.