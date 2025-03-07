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Захарова заявила об опасном перерождении ЕС

По итогам саммита ЕС в Брюсселе, подавляющее большинство его участников поддержали дальнейшую милитаризацию Украины.
Ян Брацкий 2025-03-07 20:27:11
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Евросоюз, из некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта, стремительно перерождается в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения России «стратегического поражения».

Так итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного перевооружению Европы и помощи Украине, оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад <...> ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога», - заявила Захарова.

Курс на ускоренную милитаризацию не что иное, как долговое закабаление будущих поколений европейцев, уточнила дипломат.

Напомним, встреча европейских лидеров в Брюсселе состоялась накануне. По итогам саммита, 26 из 27 стран союза приняли решение работать над безопасностью Украины. От идеи дальнейшей накачки Украины оружием отказалась только Венгрия.

Сторонники продолжения конфликта обязались вносить вклад в развитие украинского ОПК и способствовать его сотрудничеству с Европой.

#Украина #Захарова #ЕС #Саммит #МИД России #Брюссель
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