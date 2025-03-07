В США арестован предполагаемый инструктор боевиков, напавших на «Крокус»

В США арестовали террориста, который мог инструктировать боевиков, напавших в марте прошлого года на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Минюст США.

Речь о террористе, которого зовут Мохаммад Шарифулла, также известный под псевдонимом «Джафар». По версии спецслужб США, он является членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГ* делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла узнал двоих из четверых задержанных боевиков как тех, кого он ранее инструктировал», - сказано в релизе Минюста США.

Это не единственное предполагаемое преступление задержанного. Его подозревают в организации теракта 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, где погибли 13 американских военнослужащих и около 150 гражданских лиц.

Также Шарифуллу считают причастным к теракту 20 июня 2016 года у канадского посольства в столице Афганистана, где более десяти человек погибли от рук смертника, взорвавшего бомбу в толпе.

Напомним, трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта прошлого года. Перед концертом рок-группы «Пикник» в здание ТРЦ ворвались вооруженные боевики. Они открыли беспорядочную стрельбу и подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек, более 500 получили ранения. Многим потребовалась не только медицинская, ни и психологическая помощь. По делу о теракте задержаны 20 человек.

ИГИЛ, ИГ, Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.