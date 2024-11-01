Суд арестовал двух новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

Двоих новых фигурантов, подозреваемых в соучастии по делу о теракте в «Крокусе» арестовали в Московской области. Аушев Д. М. и Медов Х. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом стало известно исходя из картотеки Басманного суда столицы.

Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки. Предполагается, что террористы получили оружие от них.

Напомним, теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, расстреливали людей на своем ходу, а потом подожгли зрительный зал. Террористическое нападение произошло за пару минут до начала концерта рок-группы «Пикник». Погибли 145 человек, более 500 получили ранения. По уголовному делу проходят 12 человек, всего задержаны более 20 фигурантов.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Как выяснилось, они двигались в сторону госграницы, намереваясь скрыться на территории Украины.

Им вменяется три уголовные статьи, среди которых совершение теракта, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия.

Срок предварительного следствия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлен до 22 декабря. Фигуранты дают друг на друга изобличающие показания.