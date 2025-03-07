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Песков призвал учитывать ядерные арсеналы Европы в диалоге по разоружению

Ранее Дональд Трамп выразил желание начать диалог с РФ и Китаем об отказе от ядерного оружия.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 13:04:25
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости учитывать ядерные арсеналы Европы при диалоге о ядерном разоружении.

Тем самым он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о желании начать диалог с Россией и Китаем о денуклеаризации.

«Абстрагироваться в ходе этого диалога от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли представители Европы также участвовать в этом процессе.

Напомним, подобное обсуждение появилось в ответ на призыв президента Франции Эммануэля Макрона рассмотреть использование «ядерного зонтика» страны для защиты Европы. На данный момент Франция остается единственной страной в Евросоюзе, имеющей ядерное оружие.

Песков подчеркнул, что необходимость присутствия Франции и Великобритании при вопросе разоружения стала еще выше после подобного высказывания Макрона. По словам пресс-секретаря, европейские лидеры приняли поспешное решение, поддержав французского лидера.

#сша #ядерное оружие #Европа #ядерное разоружение #Дмитрий Песков #ядерные арсеналы
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