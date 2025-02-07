Маск призвал кардинально изменить программы вооружений США

Американский предприниматель и глава департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости полностью преобразовать программы вооружений Соединенных Штатов, иначе страна «проиграет следующую войну».

По его словам, действующим программам требуются «немедленные и кардинальные перемены».

«Текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны», - пояснил Маск в своем аккаунте в X.

Напомним, ранее предприниматель также выступил с критикой агентства США по международному развитию (USAID), которое назвал преступной организацией и змеиным гнездом левых марксистов, которые ненавидят Америку.