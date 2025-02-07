МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск призвал кардинально изменить программы вооружений США

По словам предпринимателя и главы департамента госэффективности США, иначе страна будет проигрывать в будущих войнах.
Елизавета Кондрикова 2025-02-07 09:50:03
© Фото: Yolanda Ruiz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель и глава департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости полностью преобразовать программы вооружений Соединенных Штатов, иначе страна «проиграет следующую войну».

По его словам, действующим программам требуются «немедленные и кардинальные перемены».

«Текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия по высокой цене для ведения вчерашней войны», - пояснил Маск в своем аккаунте в X.

Напомним, ранее предприниматель также выступил с критикой агентства США по международному развитию (USAID), которое назвал преступной организацией и змеиным гнездом левых марксистов, которые ненавидят Америку.

#сша #илон маск #армия США #реформы #программы вооружений
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 