МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ведомство Маска призвало американцев жаловаться на Пентагон и NASA

Так граждане могут донести о случаях мошенничества, растратах и злоупотреблениях в ведомствах и космическом агентстве.
Ирина Егорова 2025-02-18 01:52:35
© Фото: CNPAdMedia, Globallookpress

Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска призвал американцев жаловаться на министерства и NASA через специальные аккаунты в соцсети Х. Об этом сообщает RT.

Так, граждане могут донести «виртуальные жалобы» на сотрудников ведомств за случаи мошенничества, факты растрат и злоупотребления полномочиями.

Кроме того, Маск заинтересовался фактическими золотыми запасами США в Форт-Ноксе и призвал провести их аудит, чтобы удостовериться, есть ли они там вообще.

Ранее Илон Маск уличил Минфин США в одобрении платежей террористам. Также, по словам американского предпринимателя и миллиардера, Минфин США каждый год выплачивает пособия в размере $100 млрд неустановленным лицам. Представители DOGE решили, что теперь любая выплата будет сопровождаться пояснением необходимости.

#сша #илон маск #Жалобы #ведомство #Доге
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 