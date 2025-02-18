Ведомство Маска призвало американцев жаловаться на Пентагон и NASA

Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска призвал американцев жаловаться на министерства и NASA через специальные аккаунты в соцсети Х. Об этом сообщает RT.

Так, граждане могут донести «виртуальные жалобы» на сотрудников ведомств за случаи мошенничества, факты растрат и злоупотребления полномочиями.

Кроме того, Маск заинтересовался фактическими золотыми запасами США в Форт-Ноксе и призвал провести их аудит, чтобы удостовериться, есть ли они там вообще.

Ранее Илон Маск уличил Минфин США в одобрении платежей террористам. Также, по словам американского предпринимателя и миллиардера, Минфин США каждый год выплачивает пособия в размере $100 млрд неустановленным лицам. Представители DOGE решили, что теперь любая выплата будет сопровождаться пояснением необходимости.