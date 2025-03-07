Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим

Папа римский Франциск впервые за время госпитализации обратился к верующим. Об этом сообщает новостной портал Святого Престола.

Отмечается, что обращение понтифика было в формате аудиосообщения.

Небольшое выступление папы римского прозвучало на площади Святого Петра в Ватикане. Речь Франциска была затруднена и часто прерывалась.

В 14 февраля 2025 года папу 88-летнего папу римского госпитализировали в римскую больницу с бронхитом. Однако после врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию.

За все время, как понтифик находится в больнице, его состояние нестабильно: то резко ухудшается, то также улучшается.

Ранее в разговоре со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, из-за чего у папы римского могла развиться пневмония. Также специалист называла причины, которые могут негативно влиять на самочувствие Франциска.