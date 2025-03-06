Politico: ЕС будет оплачивать Киеву боеприпасы, пока Трамп «не умрет»

В Евросоюзе опасаются, что придется оплачивать собственные расходы на оборону и вооружение для Украины до тех пор, пока президент США Дональд Трамп «не умрет». Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Расходы на оборону становятся фиксированной стоимостью. Мы выключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. Каждый день нужно платить за боеприпасы по крайней мере в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», - сказал источник издания.

Отмечается, что при этом в Европе отсутствует единство по вопросам мирного урегулирования на Украине и увеличения расходов на оборону, и существующие разногласия не способствуют диалогу по этим вопросам.

Напомним, ранее Трамп приостановил военную помощь Украине до тех пор, пока киевский режим не покажет, что готов к мирным переговорам. По оценкам CNN, ВСУ продержатся на поле боя в таких условиях максимум до начала лета.

На этом фоне европейские лидеры предложили Украине программу «Европа плюс», в которую войдут страны, которые готовы оказывать Киеву долгосрочную военную поддержку.