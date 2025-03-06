Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС из-за заложников

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников и вернуть тела погибших. По его словам, это последнее предупреждение для участников радикальной группировки.

Американский президент рекомендовал членам ХАМАС покинуть сектор Газа, пока у них есть такая возможность.

«Иначе вам конец. Я направляю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, и ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», - написал Трамп в Truth Social.

Отдельно глава Белого дома обратился к жителям сектора Газа.

«Вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы покойники!» - написал Трамп.

Ранее стало известно, что США проводят прямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников и заключению соглашения о перемирии в Газе.

Израиль 2 марта остановил поставки гуманитарной помощи в Газу после отказа палестинского движения принять предложение США о продлении первого этапа сделки по обмену заложников. Армия обороны Израиля может возобновить боевые действия в течение 10 дней, сообщила The Jerusalem Post.

ХАМАС настаивает на втором этапе сделки, от которого отказывается Израиль. Эта ранее согласованная фаза подразумевает полный вывод войск из анклава.

Накануне Лига арабских государств единогласно приняла предложенный Египтом план восстановления Газы. Он предполагает сохранение палестинского народа на своих землях. Трамп ранее предложил переселить палестинцев с этой территории.