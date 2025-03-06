МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС из-за заложников

По его словам, это последнее предупреждение для участников радикальной группировки.
Владимир Рубанов 2025-03-06 03:58:52
© Фото: IMAGO Omar Ashtawy apaimages, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников и вернуть тела погибших. По его словам, это последнее предупреждение для участников радикальной группировки.

Американский президент рекомендовал членам ХАМАС покинуть сектор Газа, пока у них есть такая возможность.

«Иначе вам конец. Я направляю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, и ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», - написал Трамп в Truth Social.

Отдельно глава Белого дома обратился к жителям сектора Газа.

«Вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы покойники!» - написал Трамп.

Ранее стало известно, что США проводят прямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников и заключению соглашения о перемирии в Газе.

Израиль 2 марта остановил поставки гуманитарной помощи в Газу после отказа палестинского движения принять предложение США о продлении первого этапа сделки по обмену заложников. Армия обороны Израиля может возобновить боевые действия в течение 10 дней, сообщила The Jerusalem Post.

ХАМАС настаивает на втором этапе сделки, от которого отказывается Израиль. Эта ранее согласованная фаза подразумевает полный вывод войск из анклава.

Накануне Лига арабских государств единогласно приняла предложенный Египтом план восстановления Газы. Он предполагает сохранение палестинского народа на своих землях. Трамп ранее предложил переселить палестинцев с этой территории.

#сша #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники #палестино-израильский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 