Захарова назвала выступление Макрона «по-настоящему весенним»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление президента Франции Эммануэля Макрона перед нацией «по-настоящему весенним». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним», - говорится в сообщении.

После слов президента Франции о том, что Москва представляет угрозу для его страны и Европы, дипломат задалась вопросом о целях приезда французского посла в Россию.

«Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются “утихомирить”, ну и остальное из этой же серии», - подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства иронично написала, что «самая мощная» армия в Европе у Макрона, после его слов о ядерном зонтике Франции, который готов взять под свою защиту всю Европу. Она напомнила, что то же самое говорил о своей армии Владимир Зеленский.

«Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», - отметила дипломат.

Напомним, что Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что будет обсуждать со своими союзниками принятие страны ЕС под свой «ядерный зонтик».Такое заявление последовало после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.