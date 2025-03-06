МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала выступление Макрона «по-настоящему весенним»

Также дипломат задалась вопросом о целях приезда французского посла в Россию после слов Макрона о том, что Москва представляет угрозу для его страны и Европы.
Виктория Бокий 2025-03-06 06:06:38
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление президента Франции Эммануэля Макрона перед нацией «по-настоящему весенним». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним», - говорится в сообщении.

После слов президента Франции о том, что Москва представляет угрозу для его страны и Европы, дипломат задалась вопросом о целях приезда французского посла в Россию.

«Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются “утихомирить”, ну и остальное из этой же серии», - подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства иронично написала, что «самая мощная» армия в Европе у Макрона, после его слов о ядерном зонтике Франции, который готов взять под свою защиту всю Европу. Она напомнила, что то же самое говорил о своей армии Владимир Зеленский.

«Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», - отметила дипломат.

Напомним, что Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил, что будет обсуждать со своими союзниками принятие страны ЕС под свой «ядерный зонтик».Такое заявление последовало после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

#в стране и мире #Франция #Мария Захарова #Европа #эммануэль макрон #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 