Цивилева подвела итоги встречи Путина с активом фонда «Защитники Отечества»

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева поделилась впечатлениями от встречи с сотрудниками и подопечными Фонда «Защитники Отечества», председателем которого она является.

«Это была встреча со слезами на глазах. Слезы были от тех историй, которые рассказывали наши сегодняшние участники. Приехали женщины из разных регионов, у каждой из них есть свой непростой путь, многие потеряли своих близких. Но они нашли в себе силы жить дальше и помогать другим. Это заслуживает благодарности и уважения», - сказала Цивилева.

Участники встречи обсудили целый ряд проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются в ходе работы. Участие в беседе принял президент Владимир Путин, за помощью к которому обращались собравшиеся.

«Опыт, который мы приобретаем, требует законодательной помощи. Мы сегодня это обговорили. Это конкретные предложения, которые президент поддержал. Встреча прошла тепло, душевно и трогательно. Был большой подарок, что президент лично приехал, поддержал их и поздравил с наступающим праздником 8 Марта», - поделилась впечатлениями Цивилева.

Сегодня центры поддержки участников СВО существуют во всех регионах России. За неполные два года своего существования, в Фонд и его отделения поступили 2 миллиона 600 тысяч обращений, 92% которых уже решены, отметила замминистра обороны.

Чаще всего сотрудники Фонда решают вопросы социального обеспечения и выплат, получения статуса ветерана боевых действий, юридической помощи, протезирования и реабилитация. Все чаще ветераны СВО обращаются за помощью, связанной с переобучением и трудоустройством.