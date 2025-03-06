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Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей бойцов СВО

Региональные власти смогут добавлять к этому стандарту собственные меры поддержки, которые посчитают целесообразными, добавил президент.
Ян Брацкий 2025-03-06 18:06:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей участников спецоперации. Региональные власти смогли бы добавлять к этому стандарту свои собственные меры, добавил глава государства во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«У нас и так есть льготы... Ребят наших, бойцов, берут на бесплатное обучение, переводят с платного на бесплатное, создают условия для поступления в высшие учебные заведения, существуют преференции при оформлении в детский сад и школу. Но ясно, что везде по-разному. Согласен, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт», - сказал Путин.

Глава государства с сожалением добавил, что без трагедий не обходится ни один вооруженный конфликт. Важно помочь тем, кто нуждается в поддержке, уточнил президент.

Все виды помощи, включая психологическую, должны сразу оказываться родственникам пострадавших и погибших участников специальной военной операции, сообщил Владимир Путин.

#в стране и мире #Путин #поддержка #семьи #СВО
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