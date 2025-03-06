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В МИД России заметили в словах Макрона «нотки ядерного шантажа»

В ведомстве ответили, что заявления французского лидера «окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет «партию войны».
Ирина Егорова 2025-03-06 19:03:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В словах президента Франции Эммануэля Макрона в его обращении к нации отчетливо звучали «нотки ядерного шантажа». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Президент Франции убеждает собственных граждан в существовании мнимой "экзистенциальной угрозы" со стороны России. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы, предоставив ей свой "ядерный зонтик", чуть ли не на замену американскому», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что заявления французского лидера «окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет «партию войны».

Напомним, что Макрон в своем обращении к нации заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС. Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы.

Заявления Макрона уже прокомментировали в Кремле. Песков заявил, что Франция ищет продолжения войны, обозначая свои претензии на ядерное лидерство в Европе, что не может не быть очень конфронтационным. 

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии Франции угрозой России. Помимо этого, Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, которые также хотели «завоевать и победить» Россию. О временах Наполеона также вспомнил и Путин, реагируя на слова Макрона о «российской угрозе». Он подчеркнул, что эти люди забывают, чем это закончилось.

#в стране и мире #Франция #макрон #ядерное оружие #МИД РФ #шантаж
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