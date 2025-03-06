Политолог оценил способность Франции раскрыть «ядерный зонтик» над ЕС

Вчерашнее выступление французского президента Эммануэля Макрона перед согражданами показывает растерянность европейских лидеров из-за отказа США продолжать участвовать в противостоянии с Россией. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Павел Данилин.

«Макрон занимается глупым шантажом, рассказывая о смелости и пытаясь набрать очков. Его вчерашнее выступление показывает растерянность европейских лидеров, которые просто не понимают, что им делать», - отметил собеседник.

По словам эксперта, Макрон выпячивает то, чего не существует, когда говорит о «французском ядерном зонтике» над Европой.

«Во Франции всего 360 боеприпасов. Триста размещены на нескольких подводных лодках, еще 60 - наземного базирования. Этого очевидно не хватит... Идея, что Франция даже вместе с Великобританией может стать "ядерным зонтиком" для Европы, является наивной», - подчеркнул политолог.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал ядерную риторику Эммануэля Макрона угрозой в адрес России. Он охарактеризовал слова французского президента как «нервозные».