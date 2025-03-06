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Путин и Токаев по телефону обсудили реализацию совместных проектов

Лидеры России и Казахстана уточнили договоренности, которые были достигнуты в ходе госвизита Путина в Астану в ноябре 2024 года.
Ирина Егорова 2025-03-06 16:38:20
© Фото: The Kremlin Moscow, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел со своим коллегой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в сфере энергетики и торговли в русле договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита Путина в Казахстан.

Напомним, что государственный визит российского лидера состоялся в конце ноября 2024 года. Поездка имела наивысший статус по дипломатическому протоколу. Это был второй визит главы РФ в Казахстан за 2024 год. Путин пробыл в Казахстане два дня - за это время Путин и Токаев обсудили взаимоотношения двух стран и приняли участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам двусторонних переговоров было подписано совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового миропорядка.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #отношения #проекты #разговор
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