Путин и Токаев по телефону обсудили реализацию совместных проектов

Президент России Владимир Путин провел со своим коллегой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в сфере энергетики и торговли в русле договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита Путина в Казахстан.

Напомним, что государственный визит российского лидера состоялся в конце ноября 2024 года. Поездка имела наивысший статус по дипломатическому протоколу. Это был второй визит главы РФ в Казахстан за 2024 год. Путин пробыл в Казахстане два дня - за это время Путин и Токаев обсудили взаимоотношения двух стран и приняли участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам двусторонних переговоров было подписано совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового миропорядка.