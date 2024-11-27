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Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом

Российский лидер 28 ноября продолжит работу на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.
Ирина Егорова 2024-11-27 15:23:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева у трапа самолета российского лидера лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.  

На этот раз госвизит имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу. Это второй визит главы РФ в Казахстан за 2024 год. Путин пробудет в Казахстане два дня. 

За время визита глава РФ обсудит со своим коллегой  вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и союзничества и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. 

В преддверии государственного визита в Казахстан газета «Казахстанская правда» опубликовала статью Путина «Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее». В ней он пишет, что отношения двух стран носят союзнический характер и опираются на принципы равноправия и добрососедства. Параллельно с этим свою статью в одном из российских изданий опубликовал президент Казахстана.

#Путин #Казахстан #Астана #государственный визит
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