Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева у трапа самолета российского лидера лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На этот раз госвизит имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу. Это второй визит главы РФ в Казахстан за 2024 год. Путин пробудет в Казахстане два дня.

За время визита глава РФ обсудит со своим коллегой вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и союзничества и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В преддверии государственного визита в Казахстан газета «Казахстанская правда» опубликовала статью Путина «Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее». В ней он пишет, что отношения двух стран носят союзнический характер и опираются на принципы равноправия и добрососедства. Параллельно с этим свою статью в одном из российских изданий опубликовал президент Казахстана.