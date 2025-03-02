План стран Европы ввести на Украину миротворческие силы - это наглость. Такое заявление сделал в интервью телеканалу «Звезда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Макрон носится с какими-то идеями, как и Стармер (глава Минобороны Великобритании - Прим.Ред.). Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость, потому что нас никто не спрашивает. Трамп все это понимает, и поэтому говорит о том, что рано говорить об урегулировании конфликта», - сообщил дипломат.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что введение миротворцев со стороны Европы - это продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России. Они же «растоптали» Минские договоренности, в чем признались совсем недавно.

В том же интервью Лавров рассказал, как Запад «развернул Владимира Зеленского на 180 градусов» и превратил в нациста.