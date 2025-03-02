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Лавров: планы Евросоюза ввести на Украину миротворцев - это наглость

Сергей Лавров подчеркнул, что страны Европы не учитывают мнение России, когда говорят о планах ввести миротворцев на Украину.
Глеб Владовский 2025-03-02 15:40:05
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

План стран Европы ввести на Украину миротворческие силы - это наглость. Такое заявление сделал в интервью телеканалу «Звезда» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Макрон носится с какими-то идеями, как и Стармер (глава Минобороны Великобритании - Прим.Ред.). Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость, потому что нас никто не спрашивает. Трамп все это понимает, и поэтому говорит о том, что рано говорить об урегулировании конфликта», - сообщил дипломат.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что введение миротворцев со стороны Европы - это продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России. Они же «растоптали» Минские договоренности, в чем признались совсем недавно.

В том же интервью Лавров рассказал, как Запад «развернул Владимира Зеленского на 180 градусов» и превратил в нациста.

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #миротворцы ес
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