Власти США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против мирных переговоров с Россией. Об этом пишет газета New York Times.

«Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы украинский политик убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами», - говорится в материале.

Ранее стало известно, что четверо высокопоставленных чиновников из окружения американского лидера провели секретные переговоры с политическими противниками Владимира Зеленского. Обсуждалась возможность проведения срочных президентских выборов на Украине.

По некоторым данным, представители Трампа встретились с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и некоторыми ключевыми фигурами политической партии экс-президента Петра Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В настоящий момент отношения Киева и Вашингтона переживают не лучшие времена. После скандала в Овальном кабинете Белого дома и отказа Зеленского вести разговоры о мире президент США Дональд Трамп распорядился заморозить поставки вооружения и прекратить обмен разведданными с ВСУ.

Накануне советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что поставки помощи могут быть восстановлены, если удастся достичь прогресса в мирных переговорах с киевским режимом.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.