Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США. Соответствующий указ президента появился сегодня, 6 марта, на сайте официального опубликования правовых актов.

С 2021 года высокопоставленный дипломат занимал должность директора департамента Северной Америки (с 2025 года - департамент Северной Атлантики), имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее представителем Москвы в Вашингтоне был Анатолий Антонов, он сложил свои полномочия в октябре прошлого года, послом в США же трудился с 2017 года.

Напомним, в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали трудности в ситуации с агреманом новому послу России и называли положение близким к тревожному.