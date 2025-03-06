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Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США

Дарчиев занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 10:06:25
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева послом в США. Соответствующий указ президента появился сегодня, 6 марта, на сайте официального опубликования правовых актов.

С 2021 года высокопоставленный дипломат занимал должность директора департамента Северной Америки (с 2025 года - департамент Северной Атлантики), имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.  

Ранее представителем Москвы в Вашингтоне был Анатолий Антонов, он сложил свои полномочия в октябре прошлого года, послом в США же трудился с 2017 года.

Напомним, в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали трудности в ситуации с агреманом новому послу России и называли положение близким к тревожному.

#Россия #сша #Владимир Путин #МИД РФ #посол в сша
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