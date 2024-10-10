Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах Америки. Также Антонова освободили от должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и Постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, США, по совместительству», - говорится в тексте указа на сайте правовой информации.

Напомним, что Антонова назначили на пост посла в США 21 августа 2017 года. До этого он был заместителем министра иностранных дел. В начале октября этого года стало известно о завершении работы дипломата в качестве посла. 5-го числа он вылетел из Вашингтона в Москву. На данный момент неизвестно, кто займет должность посла РФ в США.