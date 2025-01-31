МИД: ситуация с агреманом послу РФ в США приближается к тревожной зоне

Ситуация с агреманом (согласие на назначение) новому послу России в Соединенных Штатах приближается к тревожной зоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, подвижек в данном вопросе пока нет.

«С агреманом сдвигов нет... Мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней», - цитирует ТАСС слова Сергея Рябкова.

Напомним, ранее послом России в США был Анатолий Антонов. На этом посту он пробыл с 2017 по 2024 год. В прошлом ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на должность главы диппредставительства есть только один кандидат.

Позже в Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин уже определил того, кто станет послом. Однако там не уточнили, о ком конкретно идет речь.