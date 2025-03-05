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Трамп: США развернут новый противоракетный щит Golden Dome

По словам президента США, система Golden Dome призвана укрепить нацбезопасность США и защитить страну от внешних угроз.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 07:42:57
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

В США развернут новую систему противоракетной обороны Golden Dome, полностью произведенную на территории Штатов, объявил президент страны Дональд Трамп на заседании конгресса.

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome», - сказал Трамп.

Новая система ПРО призвана укрепить нацбезопасность США и защитить страну от внешних угроз, добавил американский лидер и призвал инвестировать в передовые технологии.

В январе в Пентагоне назвали модернизацию армии и усиление сдерживания угроз ключевыми приоритетами ведомства. По словам шефа Пентагона, США остаются «самой сильной и смертоносной военной силой в мире».

Напомним, сегодня Трамп выступил на заседании конгресса, которое началось со скандала - конгрессмен-демократ несколько раз пытался прервать выступление президента и в итоге был выведен из зала.

#сша #Дональд Трамп #Система ПРО #армия США #Конгресс #противоракетный щит
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