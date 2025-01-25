Новый министр обороны США назвал три приоритета Пентагона

Новый министр обороны США Пит Хегсет назвал три ключевых приоритета Пентагона. И это: восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз.

По словам Хегсета, в МО США намерены возродить «воинский дух», повысить стандарты службы и укрепить единство армии.

Также новый глава Пентагона отметил необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения новых технологий. Он заявил, что США остаются «самой сильной и смертоносной военной силой в мире».

Кроме того, приоритетной целью станет укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай.

Словами «наши враги предупреждены» Хегсет поддержал новый курс президента Штатов Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах.

В конце американский министр обороны сказал, что забота о военнослужащих и их семьях – его главная задача на этом посту.