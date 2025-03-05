Трамп анонсировал «золотую карту» для получения гражданства США за $5 млн

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание программы под названием «золотая карта», которая позволит иностранным предпринимателям получить американское гражданство за $5 млн.

«Это как грин-карта, только лучше», - пояснил американский лидер в ходе заседания Конгресса.

Тем самым Трамп намерен привести бюджет страны к балансу - наполнить его и способствовать созданию новых рабочих мест.

По его словам, участники программы также смогут привлекать лучших студентов для учебы в университетах США, которые затем будут работать на американскую экономику.

Напомним, ранее американский лидер столкнулся с критикой из-за своей инициативы ограничить автоматическое предоставление гражданства США по праву рождения для детей, если их мать находилась в стране незаконно. В обществе заявили, что подобная мера противоречила бы Конституции страны.