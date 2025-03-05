МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп анонсировал «золотую карту» для получения гражданства США за $5 млн

Американский лидер назвал золотую карту «крин-картой, только лучше».
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 06:45:38
© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание программы под названием «золотая карта», которая позволит иностранным предпринимателям получить американское гражданство за $5 млн.

«Это как грин-карта, только лучше», - пояснил американский лидер в ходе заседания Конгресса.

Тем самым Трамп намерен привести бюджет страны к балансу - наполнить его и способствовать созданию новых рабочих мест.

По его словам, участники программы также смогут привлекать лучших студентов для учебы в университетах США, которые затем будут работать на американскую экономику.

Напомним, ранее американский лидер столкнулся с критикой из-за своей инициативы ограничить автоматическое предоставление гражданства США по праву рождения для детей, если их мать находилась в стране незаконно. В обществе заявили, что подобная мера противоречила бы Конституции страны.

#сша #Дональд Трамп #гринкарта #Предприниматели #инвесторы #бюджет сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 