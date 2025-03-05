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Bild: в ФРГ думают над предотвращением запуска «Северного потока - 2»

Власти Германии верят, что газопровод возможно перезапустить в результате договоренностей России и США.
Виктория Бокий 2025-03-05 04:18:16
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Власти Германии в настоящее время перебирают варианты предотвращения запуска газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает Life со ссылкой на Bild.

Отмечается, что правительство ФРГ верит, что «Северный поток - 2» возможно запустить в результате договоренностей между Россией и США.

Ранее Financial Times сообщала, что инвесторы из США планируют перезапустить газопровод и уже разрабатывают соответствующий проект. По данным газеты, некоторые представители администрации президента Соединенных Штатов знают об этой инициативе, и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

О планах американских инвесторов вложиться в перезапуск «СП - 2» телеканалу «Звезда» рассказал доктор политических наук Андрей Манойло. По его мнению, благодаря вложениям в перезапуск газопровода американцы смогут контролировать поставки газа в ЕС и значительно влиять на европейские страны.

#Россия #сша #северный поток-2 #газ #ФРГ #газопровод
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