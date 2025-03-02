FT: инвесторы из США планируют перезапустить «Северный поток-2»

Экс-исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока-2» Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов разрабатывает проект перезапуска газопровода. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

По данным британской газеты, некоторые члены администрации президента США знают об инициативе. Ее рассматривают как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой.

Отмечается, что недавно о дискуссии вокруг «Северного потока-2» узнало руководство Евросоюза. Оно, утверждают источники, обеспокоено планом Маттиаса Варнига.

Напомним, теракт на газопроводах произошел 26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море. По данным расследования, которое ведет Германия, в подрыве могла участвовать группа из шести человек из числа украинских дайверов.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, атаку подготовила администрация президента США Джо Байдена из-за опасения, что ФРГ, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.