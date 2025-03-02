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Политолог объяснил планы инвесторов США вложиться в перезапуск «СП-2»

Американцы могут получить возможность значительно влиять на поставки газа в Европу.
Сергей Лебедев 2025-03-02 13:58:26
© Фото: The Swedish Coast Guard, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

США смогут контролировать поставки газа в ЕС и значительно влиять на европейские страны, если американские инвесторы вложатся в перезапуск газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил доктор политических наук Андрей Манойло.

«Они получат возможность дополнительно влиять на немцев и делать так, чтобы поставки по "СП" не подрывали позиции, которые американцы уже застолбили. Речь идет о поставках сжиженного газа. Если пойдет газ обычный, то американскому, который дороже, надо будет куда-то деваться. Поэтому вполне возможно, что здесь они себе отрабатывают позиции на будущее», - отметил эксперт.

Он также не исключил, что американские инвесторы могут специально затянуть ремонт «Северного потока-2».

«Второй момент чисто конспирологический. Ремонтировать можно же ведь бесконечно долго. За это время американские газовые компании будут все сильнее подсаживать Европу на их систему поставок. А это не просто газ, который поставляется по цене за бочку. Это и фьючерсы, и система взаиморасчетов, то есть все то, что идет вместе с поставками сырья», - добавил собеседник.

Напомним, ранее появились сообщения, что экс-исполнительный директор компании-оператора «Северного потока-2» Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов разрабатывает проект перезапуска газопровода.

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