Новую модификацию ядерной МБР M51.3 испытали во Франции

Ракета несет до десяти боеголовок с разной траекторией удара.

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Минобороны Франции сообщило об успешном испытательном запуске стратегической баллистической ракеты М51. В министерстве заявили, что испытания проводились без ядерной боевой части.

Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена в западном направлении с полигона ракетно-испытательного центра Бискаросс в департаменте Ланды на юго-западе страны и приводнилась в северной Атлантике.

Министр обороны республики Себастьян Лекорню уточнил, что речь идет о новой модификации ракеты M51.3. По его словам, тест доказал эффективность и качество французского оружия.

Новая версия стратегической ядерной ракеты имеет дальность 10 тысяч километров. Она несет до десяти боеголовок с разной траекторией удара. МБР М51 оснащены подводные лодки класса Triomphant.