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Макрон и Стармер выступили за месяц перемирия на Украине

Они предлагают месяц перемирия только в воздухе и на море.
Виктория Бокий 2025-03-03 01:50:17
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложил месячное перемирие на Украине в воздухе и на море, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Французский лидер отметил, что перемирия не будет на земле, потому что из-за длины фронта сложно проверять соблюдение условий.

Ранее Макрон заявил, что европейских солдат не будет в ближайшее время на Украине, потому что для этого «необходимо обеспечить надежное перемирие и провести многонедельные переговоры».

Он также подчеркнул, что в Европе «хотят мира», но «не хотят мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий».

#Франция #Великобритания #Эмманюэль Макрон #перемирие #кир стармер
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