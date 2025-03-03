Макрон и Стармер выступили за месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложил месячное перемирие на Украине в воздухе и на море, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Французский лидер отметил, что перемирия не будет на земле, потому что из-за длины фронта сложно проверять соблюдение условий.

Ранее Макрон заявил, что европейских солдат не будет в ближайшее время на Украине, потому что для этого «необходимо обеспечить надежное перемирие и провести многонедельные переговоры».

Он также подчеркнул, что в Европе «хотят мира», но «не хотят мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий».