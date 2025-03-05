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CNN: Украина останется без ракет для Patriot уже через несколько недель

На данный момент точной информации об остатке ракет для ЗРК Patriot в украинских арсеналах нет.
Ян Брацкий 2025-03-05 20:09:56
© Фото: Kay Nietfeld dpa Global Look Press

Украина рискует остаться без ракет для ЗРК Patriot уже через несколько недель после приостановки военной помощи со стороны США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украинский чиновник сообщил… что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель», - говорится в материале.

Данный тип боеприпасов нечем заменить, поэтому дефицит ракет для ЗРК Patriot может стать для ВСУ главной проблемой, полагает телеканал.

Ранее Белый дом объявил о приостановке военной помощи киевскому режиму. По мнению президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский не стремится к миру.

Помимо этого, Вашингтон запретил Лондону и европейским союзникам делиться с Киевом развединформацией.

Впрочем, сегодня в Штатах допустили возобновление поставок, но при условии, что стороны существенно продвинутся в переговорах.

#Украина #сша #ВСУ #зрк patriot #военная помощь
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