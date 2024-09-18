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Боевики ВСУ бросили раненых, убегая из села Борки в Курской области

Противник пытался спрятаться, но тщетно - по словам командира роты ВС РФ, огневое поражение со стороны российских войск наносилось точечно и эффективно.
Анастасия Авсюк 2024-09-18 11:04:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие, освобождавшие село Борки от ВСУ, рассказали «Звезде» о панике, которая охватила отступающих из села Борки в Курской области украинских боевиков.

Командир роты с позывным Катран отметил, что всего на этом этапе боя за село было пять-шесть очень больших групп противника. Неприятель потерял контроль над ситуацией. 

«Полагаясь на стадное чувство, они забегали, занимали там каждый уголок, пытались спрятаться. Но улица была одна. Поражение огневое наносилось точечно, не забирали ни раненых там, ни убитых», - заявил Катран нашему корреспонденту. 

А офицер 810-й бригады Черноморского флота с позывным Боцман отметил, что в результате боев за этот населенный пункт удалось снизить потенциал подразделений неприятеля. Он добавил, что ВСУ пытаются отбить Борки обратно, но безуспешно.

Напомним, об освобождении от ВСУ села Борки Минобороны России сообщило 16 сентября.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #Катран #наш эксклюзив #Уничтожение врага #Борки #Курскся область
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