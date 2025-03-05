Украинские боевики при отступлении из села Борки в Суджанском районе Курской области заминировали местную церковь. Здесь они укрывались, пока не были выбиты российскими силами, рассказал наш корреспондент Андрей Вакула.

«Они прятались здесь, потому что стены толстые и прочные. Сделали себе убежище», - объяснил номер артиллерийского расчета с позывным Бозигит.

После бегства ВСУ оставили храм заминированным и начали его обстреливать, а купола церкви обрушились от ударов. В селе почти ничего не осталось - дома разобраны до основания, уцелели только печи. Мирных жителей боевики брали в плен и использовали как живой щит. Оставшиеся украинские подразделения продолжают обстреливать территорию.

«Пленных забирали с собой. Прикрываются мирными. Ничего человеческого у них нет!» - говорит командир орудия с позывным Усман.

Российская артиллерия нанесла удары по противнику в Гуево. Удалось накрыть склад боеприпасов ВСУ и перекрыть пути снабжения и ротации украинских сил.

«Мы успешно поразили склад боеприпасов. Сейчас снабжение противника отрезано. Пресекали ротацию», - сообщил старший наводчик с позывным Князь.

После удара артиллеристы сразу маскируют гаубицу, чтобы избежать ответного огня. ВСУ активно используют дроны - наши бойцы двигаются быстро и вооружены ружьями для их уничтожения.

Группировка войск «Север» продолжает зачистку Суджанского района. Местность сложная - болота, реки, открытые участки, но российские силы методично выдавливают противника. ВСУ теряют позиции, их снабжение нарушено, оборона ослабевает. Наступление продолжается - враг оказывается в ловушке без возможности отступления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.