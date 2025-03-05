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Американист: Зеленский больше не появится на территории США

Сегодня утром Трамп заявил, что Зеленский в письме указал на готовность сесть за стол переговоров по мирному урегулированию на Украине и подписать сделку по редкоземам с США.
Елизавета Кондрикова 2025-03-05 10:45:12
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globalloookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп не хочет больше «ни видеть, ни слышать» Владимира Зеленского. В случае подписания сделки по редкоземельным металлам Вашингтон может отправить вице-президента Джей Ди Вэнса, так же как и возможно присутствие кого-то вместо Зеленского. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал главный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя недавнее письмо Зеленского Трампу.

Он допустил, что согласие Зеленского на сделку по редкоземам - это не какая-то уловка, так как Трамп сообщил о решении Киева в ходе важного выступления - на заседании конгресса, и не сдержать свое слово было бы равно подписанию смертного приговора для Зеленского.

«Трамп больше не хочет совещаться с Зеленским вообще, и как этот договор оформить - по всей видимости сейчас решается этот вопрос, но с тем, чтобы еще соблюсти некие юридические нормы, чтобы это потом не было оспорено, что это нелегитимная сделка», - добавил специалист.

Он заключил, что в ближайшее время маловероятно появление главы киевского режима на территории Соединенных Штатов.

Напомним, по словам Трампа, Зеленский направил ему письмо, в котором выразил готовность к мирным переговорам по Украине и к заключению сделки по ресурсам с США. Соглашение пытались подписать еще в прошлом месяце - глава американского Минфина Скотт Бессент находился на Украине с рабочим визитом, но «Зеленский спал» и не принял его, поэтому чиновник совершил поездку безрезультатно.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #сделка по ресурсам
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